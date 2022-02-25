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Общество25 февраля 2022 9:08

Два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли вылететь в Ставрополь

Также были отменены два рейса в Пулково и Внуково
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Аэропорт Ставрополя отменил два рейса - в Москву и Санкт-Петербург. Такая же ситуация сложилась с обратной стороны: два самолета не смогли вылететь в Ставрополь. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Причиной отменой рейсов стало "решение авиакомпании или Росавиации". Отметим, ранее Росавиация заявляла о прекращении работы международного аэропорта Ставрополя до 2 марта. Однако чуть позже стало известно, что работу возобновили.

Известно, что аэропорты Ставрополя и Минвод станут резервными для пассажиров, следующих в Ростов-на-Дону и Элисту.