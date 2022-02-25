В 2022 году на Ставрополье построят школы, детсад и учреждения культуры

В Ставропольском крае в 2022 году построят девять социальных объектов, в числе которых школы, один детский сад и учреждения культуры и спорта. Об этом сообщил директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиль Бексултанов.

- Сейчас работы идут без отставания от графика, но мы все должны понимать, что часть этих объектов планировалось ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Тянуть нельзя, к концу года строительные работы должны быть завершены, - заявил Бексултанов.

При составлении бюджета региона на год большую часть расходов взяла на себя социальная сфера, в которую также включено строительство социально значимых объектов. Уже сейчас идет возведение школ в Ставрополе и Кисловодске, медицинских учреждений в отдаленных населенных пунктах.