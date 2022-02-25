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Здоровье25 февраля 2022 16:42

На Ставрополье продлят мораторий на введение QR-кодов о вакцинации от ковида

В краевом минздраве отмечают, что система QR-кодов больше не актуальна
Инна МОРОЗОВА
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Как стало известно в пятницу, 25 февраля, в Ставропольском крае продлят мораторий на использование QR-кодов. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения края Владимир Колесников.

По его словам, коды были нужны при медленной передаче инфекции и распространении вируса. Однако с приходом омикрона они утратили актуальность.

При этом Колесников не исключил, что если появится новый другой штамм вируса, QR-коды могут вернуть.

Напомним, ранее мораторий на проверку кодов на Ставрополье продлили до конца февраля 2022 года.