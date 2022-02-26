На Ставрополье 26 февраля выявили 984 новых случаев заражения коронавирусом

Губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно данным на утро 26 февраля, в регионе снижается уровень заболеваемости.

- зараженных 181366 (+984);

- выздоровевших 155876 (+876);

- умерших 6769 (+12).

Госпитализированы 123 человека, среди которых 11 детей. Многие пациенты проходят лечение амбулаторно.

- Более 30% специализированного коечного фонда свободно. Защититься от инфекции помогает вакцинация. За все время оба компонента прививки получили более 1 млн 102 тысяч наших земляков, - написал глава Ставрополя.