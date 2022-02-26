После конфликта на дороге в Ставрополе завели уголовное дело

В Ставрополе завели уголовное дело после дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Мужчина на иномарке выезжал с парковки магазина спортивных товаров и опередил на повороте другую машину. Водители после небольшого словесного конфликта вышли из автомобилей, но до драки не дошло. Один из них ударом ноги сломал боковое зеркало.

- Полицейские установили, что к противоправному деянию причастен 47-летний житель краевого центра. В отделе полиции он в содеянном сознался, выразив готовность возместить материальный ущерб. По данному факту дознавателем отдела дознания № 3 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказано в сообщении полиции.