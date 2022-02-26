Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 10:54

Мэрия Ставрополя рассказала о первых итогах работ по улице, ведущей к Комсомольскому пруду

Ограничение будет действовать до 31 марта
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Администрация Ставрополя рассказала, как идет капитальный ремонт водопровода на улице Кавалерийской. Было решено, что работы будут проходить еще по выходным, сказано в сообщении.

- Возможно, будут перекрывать дополнительно участками для дорожных работ. Мы приступили к ремонту подпорной стены, дождевой канализации, а также к обустройству тротуаров и проезжей части. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - цитирует мэра Ставрополя Ивана Ульянченко пресс-служба администрации.

Работы продолжатся до 31 марта. Рабочие одновременно ремонтируют водопровод и дорогу. Это связано с тем, что канализация на улице Кавалерийской проходит по дороге. Длина коммуникации составит 1225 метров, диаметр трубы - 159 миллиметров. Старый водопровод прокладывали еще в 1976 году.