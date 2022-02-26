Мэрия Ставрополя рассказала о первых итогах работ по улице, ведущей к Комсомольскому пруду

Администрация Ставрополя рассказала, как идет капитальный ремонт водопровода на улице Кавалерийской. Было решено, что работы будут проходить еще по выходным, сказано в сообщении.

- Возможно, будут перекрывать дополнительно участками для дорожных работ. Мы приступили к ремонту подпорной стены, дождевой канализации, а также к обустройству тротуаров и проезжей части. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - цитирует мэра Ставрополя Ивана Ульянченко пресс-служба администрации.

Работы продолжатся до 31 марта. Рабочие одновременно ремонтируют водопровод и дорогу. Это связано с тем, что канализация на улице Кавалерийской проходит по дороге. Длина коммуникации составит 1225 метров, диаметр трубы - 159 миллиметров. Старый водопровод прокладывали еще в 1976 году.