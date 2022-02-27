На Ставрополье 27 февраля выявили 852 новых случая заражения коронавирусом

Согласно статистическим данным в Ставропольском крае выявили 852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в крае инфицированы 182218 человек. Уровень заболеваемости ниже, чем днем ранее. Об этом написал губернатор края Владимир Владимиров на своей официальной странице в Instagram.

Из под наблюдения медиков выписаны 805 человек, а за весь период пандемии в крае выздоровели уже более 156 тысяч человек.

Нагрузка на стационары остается на прежнем уровне - треть коек в специализированных медицинских учреждениях свободны, в госпитализации за сутки нуждались - 104 человека, среди госпитализированных - двое детей. 113 детей находятся на амбулаторном лечении.

- Вместе с тем, к сожалению, пока не сокращается число регистрируемых смертельных исходов, которые связаны с коронавирусом, - отметил глава региона. За минувшие сутки скончались 11 человек.

Защититься от инфекции жителям края помогает вакцинация. В регионе более 1 миллиона 353 тысяч сделали прививку от COVID-19, из них 1 миллион 103 тысячи привились двумя компонентами вакцины.