Ставропольские тхэквондисты взяли 15 медалей на всероссийском турнире

В пресс-службе администрации города Ставрополя рассказали, что воспитанники городской спортивной школы единоборств завоевали 15 медалей на всероссийском турнире «Мастерский» по тхэквондо. Соревнование проходило в городе Тамбов, в состязаниях приняли участие свыше 500 сильнейших участников из 30 регионов России.

Воспитанники тренеров Гарика Хачатуряна, Виктора Кима, Норика Айвазяна выступали в дисциплинах «спарринг», «спецтехника», «туль». По итогам соревнований спортсмены сборной команды Ставропольского края выиграли 9 золотых медалей, 3 серебряные медали и 6 бронзовых медалей.

Спортсмены также успешно выступили и в командных соревнованиях - сборная Ставропольского края заняла 2 первых места в дисциплинах «спарринг» и «спецтехника».