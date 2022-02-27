Пожарные оперативно потушили столетний дом в Пятигорске

В воскресенье, 27 февраля в Пятигорске загорелся дом, который был построен в 1903 году. Огонь охватил площадь 30 кв.м. в квартире на первом этаже дома по ул. Теплосерная, д.11. Об этом рассказал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

- Причина возгорания: перекал печного отопления. Пожарными возгорание локализовано оперативно, дом не пострадал, - уточнил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

Двухэтажное здание было возведено в 1903 году, а в 1917 году строение было переоборудовано в коммунальное жилье. Сейчас столетней постройке ничего не угрожает, люди про пожаре не пострадали.