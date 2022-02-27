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Общество27 февраля 2022 11:25

В Ставрополе посетителей гипермаркета «Лента» на выезде из города эвакуировали

Жителей эвакуировали из-за подозрительного автомобиля на парковке магазина
Анфиса КИМЕНИНИКО
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В Ставрополе 27 февраля в социальных сетях появилась информация об эвакуации посетителей гипермаркета «Лента» на выезде из города.

Очевидцы поделились кадрами магазина в социальных сетях и через время на место происшествия прибыли полицейские. Сотрудники служб проверили автомобиль и убрали его с парковки. Сейчас гипермаркет работает в обычном режиме.

«КП-Ставрополь» уточняет информацию.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» рассказывала об эвакуации торгового центра из-за сообщения о минировании. Об этом жителям города сообщил мэр Иван Ульянченко.