Сотрудники МВД Северной Осетии задержали сбытчиков героина

Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали двух братьев, которые распространяли запрещенные вещества. В ходе личного досмотра было обнаружено свыше 250 свертков с героином и "солями". Об этом сообщают в пресс-релизе МВД Северной Осетии.

Во время обыска по месту жительства преступников, обнаружили крупную партию запрещенных средств и предметы для их расфасовки. Благодаря слаженной работы оперативников на улицы города не попала крупная партия героина и pvp-пировалерона. Злоумышленники планировали распространять их бесконтактным способом.

- В настоящее время задержанные находятся под арестом. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» - сообщают на официальном сайте МВД Северной Осетии.

В случае, если вина братьев будет доказана, закон предусматривает для них наказание в виде 20 лет лишения свободы.