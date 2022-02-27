Дагестанский боец легкого дивизиона UFC Ислам Махачев победил американца Бобби Грина

27 февраля российский боец легкого дивизиона UFC Ислам Махачев в первом раунде одержал победу над американцем Бобби Грином. Престижный турнир UFC Fight Night 202 прошел в Лас-Вегасе, где дагестанский спортсмен в легком весе одолел своего соперника в техническом нокауте.

На первых секундах россиянин отметился несколькими киками, ближе к середине отрезка Махачев поджал соперника к сетке, где поймал ногу противника после удара и попытался провести подсечку. Соперник устоял на ногах, но Махачев оказался быстрее, сцепив руки за ногами спортсмена.

Махачев перешел в боковое удержание, откуда вышел в полный маунт, а его соперник - Грин отдал спину и ушел в глухую оборону. Махачев нанес серию ударов, после чего судья остановил бой. Теперь в активе Ислама 22 победы в смешанных единоборствах.

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Для Ислама Махачева - это уже десятая победа подряд. На сегодняшний день подобной успешной статистикой может похвастаться только бразильский чемпион Чарльз Оливейра.

- Всем спасибо за поддержку, - поблагодарил подписчиков боец на своей официальной странице в Instagram.