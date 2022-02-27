На Ставрополье площадь посевов чечевицы увеличили в 4 раза

В 2022 году ставропольские аграрии увеличили площадь посева чечевицы в 4 раза. Об этом на своей официальной странице в Instagram рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, на эту бобовую культуру есть потребительский спрос, поэтому площадь посевов увеличили. И стали выращивать чечевицу сразу в нескольких районах Ставрополья.

- Сейчас чечевицу активно выращивают в Буденновском, Новоселицком и Советском округах, - уточнил Владимир Владимиров.

Отмечается, что богатая на микроэлементы чечевица, хорошо чувствует себя в разных климатических зонах, в том числе и в Ставропольском крае.

- Сегодня — хлеб всему голова, а раньше его место занимала эта неприхотливая бобовая культура, - добавил губернатор. В этом году посев начался раньше, так как в крае заметно потеплело.