В Пятигорске горожане одной из улиц высадили 29 крымских сосен

Жители улицы Смирнова в Пятигорске высадили почти три десятка молодых крымских сосен. Деревья расположили вдоль улицы, совсем рядом с будущим хвойным лесом находится музей «Россия – моя история».

Планируется, что в ближайшее время горожане посадят еще 14 сосен. Активистов поддержала администрация курортного города Ставропольского края, территориальная служба микрорайона, а также глава города - Дмитрий Ворошилов.

- Спасибо неравнодушным жителям! Напомню, в Пятигорске запланирована большая весенняя экологическая акция. Планируем высадить более тысячи деревьев и кустарников, - добавил политик в своем Telegram-канале.

В администрации Пятигорска отметили, что погода для таких работ сейчас самая благоприятная, а откладывать вторую высадку деревьев они не будут.

- Уже через неделю в парке Победы будет еще больше молодых деревьев, - сообщают на официальном сайте города-курорта Пятигорск.