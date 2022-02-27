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Общество27 февраля 2022 17:18

На Ставрополье 28 февраля ожидается потепление до +13

По сообщению Ставропольского гидрометцентра, в последний день зимы в крае будет тепло
Анфиса КИМЕНИНИКО
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В понедельник, 28 февраля, в Ставропольском крае потеплеет до +13. Последний день зимы будет теплым, местами пройдут дожди, скорость ветра составит 11-14 м/c.

В краевом центре утром ожидается туман, днем воздух прогреется до +10 градусов, а вечером столбик термометра опустится до 0 градусов. Преимущественно без осадков.

Первый день весны на Ставрополье, наоборот, будет ветреным. Синоптики Ставропольского гидрометцентра предупреждают жителей края о том, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений, 1 марта на Ставрополье местами ожидается дождь, столбик термометра покажет 12 градусов тепла, в вечерние часы будет наблюдаться небольшой туман. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 градусов