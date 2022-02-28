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Общество28 февраля 2022 6:37

На Ставрополье 28 февраля стартовала масленичная неделя

Она закончится 6 марта, в это время специалисты проведут мастер-классы и праздничные концерты
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Масленичная неделя начинается 28 февраля и заканчивается 6 марта. В Ставропольском крае подготовили программу праздничных мероприятий на этот период. Отмечать масленицу - традиция, которой придерживаются по всей России.

Центральным мероприятием станут гуляния в парке "Победа" в Ставрополе 6 марта. Здесь развернут ярмарку, устроят конкурсы, танцы и сожгут чучело. В остальные дни будут проводить мастер-классы, фольклорные виктории и тематические "посиделки", викторины и т.д.

Мероприятия организуют в детских садах, школах, организациях дополнительного образования.