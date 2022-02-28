27 февраля в Ставропольском крае в трех ДТП пострадали три человека

В Ставропольском крае за 27 февраля произошло три автоаварии, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ставрополья. Погибших, к счастью, нет.

Около Железноводска водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в ЛЭП. За рулем был 22-летний ставрополец, он получил несколько ушибов. Гораздо тяжелее ситуация с его пассажиркой: 25-летняя девушка получила травму грудной клетки.

Другой водитель сам спровоцировал ДТП и сам же в нем пострадал: он выехал на встречную полосу и столкнулся с Хендэ Авента. При этом у него не было водительских прав, их забрали за нетрезвое вождение. На мужчину составили протокол.

А в Буденновском округе водитель ехал на большой скорости и слетел с трассы, перевернувшись.

- С тяжелыми травмами 31-летний житель Нефтекумского округа госпитализирован. Водитель только за последний год 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. При госпитализации у него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении ГИБДД Ставрополья.