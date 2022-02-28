Прибыль уже через три месяца

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Выгодные для клиентов изменения коснулись одного из самых популярных вкладов - «Прибыльный сезон». Теперь сбережения от 100 тысяч рублей можно положить в банк на период от 91 дня до 1100 дней. Условия и возможности зависят от суммы, сроков и других нюансов.

Для тех, кто воспользуется новым предложением: 91 день – ставка составит 9,7 процентов. При размещении на 181 день – 10,6% годовых, на 367 дней – 10,6%, на 1100 дней – 9,6% годовых. Важно: промежуточное пополнение счета, любые оплаты с него и снятие наличных в течение задекларированного времени вклада будут невозможны. Начисленные по итогу проценты переводятся на отдельный расчетный счет в конце срока вклада. Если вклад вовремя не будет закрыт, автоматически включится его продление с переводом на условия базового продукта банка «Доход».

Все нюансы по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» и другим вложеням уточняйте в ближайших отделениях банка Уралсиб. Либо у специалистов - по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). Или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Условия действительны на 25.02.2022г. Минимальная сумма Вклада 100 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 91 день – 9,7%, 181 день – 10,6%, 367 дней – 10,6%, 1100 дней – 9,6%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Прибыльный сезон», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»