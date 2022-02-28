На Ставрополье в 2022 году 1,5 тысячи семей получат поддержку при покупке жилья

В Ставропольском крае в рамках программы "Молодая семья" в 2022 году 1,5 тысячи семей выдадут жилищные сертификаты. С их помощью они смогут погасить часть расходов на покупку квартир или частных домов. Об этом в официальном инстаграм-аккаунте сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Такие сертификаты выдают уже 15 лет.

- В свое жилье за это время переехали 7 тыс. семей. Дальше таких счастливых историй будет больше - программа действует до 2025 года. А получить помощь в оформлении документов можно в администрации по месту жительства, - заявил Владимиров.