В Ставрополе женщина сбила на пешеходном переходе 12-летнюю школьницу

Авария произошла в центре города. Фото: УГИБДД по СК

В последний день зимы в Ставрополе произошло ДТП: женщина-водитель не заметила школьницу на дороге и допустила наезд на нее. 12-летняя девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. Ребенок получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио», двигаясь со стороны проспекта Октябрьской Революции в направлении улицы Булкина, не предоставила преимущество в движении и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, - сказано в сообщении ведомства.

Ребенок получил ушибы, ему назначили амбулаторное лечение. 34-летняя водитель не привлекалась за два года за нарушения ПДД. Правоохранительные органы начали проверку. Отметим, 28 февраля в Ставропольском крае произошло 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Погибших, к счастью, нет.