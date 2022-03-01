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Общество1 марта 2022 7:58

Хранилище медицинского кислорода построят на Ставрополье за 50 млн рублей

Оно будет обеспечивать газом все медучреждения региона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае разработали проект хранилища медицинского кислорода за 50 миллионов рублей. Оно будет располагаться в индустриальном парке "Ставрополь", в регионе появится 12 новых рабочих мест со средней зарплатой в 45 тысяч рублей.

На фоне пандемии коронавируса, который повреждает дыхательные пути, вопрос обеспечения медучреждений кислородом очень актуален. В Ставропольском крае есть предприятия, которые специализируются на производстве кислорода, однако все равно приходится закупать партии газа из других регионов.

Также предприятие сможет обеспечить запас азота и аргона для промышленных предприятий.