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Общество1 марта 2022 9:45

На Ставрополье могут ввести закон о поддержке солдат, освобождающих Донбасс

Губернатор региона предложил ввести специальную выплату для таких граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести особый законопроект, позволяющий выдавать региональную выплату тем, кто принимает участие в военной операции России на Украине. Таким образом он захотел поддержать солдат.

- Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России» выступил с предложением разработать краевой закон о поддержке ставропольских ребят, которые участвуют в боевых действиях, - заявил Владимиров.

Удостоенным госнаград в ходе спецоперации выплатят по 5 млн руб. Семьям погибших – по 3 млн, а раненым и пострадавшим – по 1 млн. Средства выделят из краевого бюджета. Пока что это остается дискуссионным вопросом.