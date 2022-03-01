На Ставрополье могут ввести закон о поддержке солдат, освобождающих Донбасс

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести особый законопроект, позволяющий выдавать региональную выплату тем, кто принимает участие в военной операции России на Украине. Таким образом он захотел поддержать солдат.

- Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России» выступил с предложением разработать краевой закон о поддержке ставропольских ребят, которые участвуют в боевых действиях, - заявил Владимиров.

Удостоенным госнаград в ходе спецоперации выплатят по 5 млн руб. Семьям погибших – по 3 млн, а раненым и пострадавшим – по 1 млн. Средства выделят из краевого бюджета. Пока что это остается дискуссионным вопросом.