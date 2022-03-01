Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 11:19

В Кисловодске детсад на 280 мест за 280 млн рублей скоро сдадут в эксплуатацию

Сейчас идет сбор необходимых документов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Кисловодске на улице Замковой скоро откроют детский сад на 280 мест. На строительство потратили около 280 миллионов рублей, которые выделили по федеральной программе "Развитие СКФО".

Появление нового учреждения даст места для детей в муниципальном садите и рабочие вакансии для педагогов, поваров и т.д. Это двухэтажное здание, поделенное на блоки, в которых находятся группы для детей разного возраста.

Как обычно, есть раздевалки, буфет, спальни, залы для занятия музыкой и спортом. Однако есть отличия от других детсадов: в здании находится бассейн с подогревом.