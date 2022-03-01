В Кисловодске детсад на 280 мест за 280 млн рублей скоро сдадут в эксплуатацию

В Кисловодске на улице Замковой скоро откроют детский сад на 280 мест. На строительство потратили около 280 миллионов рублей, которые выделили по федеральной программе "Развитие СКФО".

Появление нового учреждения даст места для детей в муниципальном садите и рабочие вакансии для педагогов, поваров и т.д. Это двухэтажное здание, поделенное на блоки, в которых находятся группы для детей разного возраста.

Как обычно, есть раздевалки, буфет, спальни, залы для занятия музыкой и спортом. Однако есть отличия от других детсадов: в здании находится бассейн с подогревом.