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Общество1 марта 2022 12:40

1 марта аэропорт Ставрополя отменил еще один рейс до Москвы

Самолет вернулся на аэродром в Минеральные Воды
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Международный аэропорт Ставрополя отменил рейс в Москву, который был назначен на 1 марта 12:00. Самолет уже успел вылететь, когда было принято такое решение. Он вернулся в Минеральные Воды на аэродром, пассажиров распустили.

Всего было запланировано 8 рейсов, информация о которых изменилась на онлайн-табло. Напомним, ранее появлялись сообщения о закрытии аэропорта Ставрополя, однако потом его вернули к работе. Сейчас в Ставрополе и Минводах принимают самолеты отмененных рейсов в Краснодар.

Причиной проблем с перелетами стало обострение отношений России и Украины. Из-за проведения военной операции пришлось закрыть воздушное пространство, в том числе внутри страны.