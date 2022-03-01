На Ставрополье в ДТП с пассажирской ГАЗелью пострадал 50-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

Утром 1 марта в Минераловодском округе около хутора Перевального столкнулись пассажирская ГАЗель и Хендэ Солярис. В ДТП пострадал водитель иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

По предварительным данным, маршрутка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с легковушкой. 50-летний водитель последней получил серьезные травмы, его увезли в больницу. Водитель ГАЗели остался цел. Большая удача, что он не осуществлял перевозок пассажиров в это время - ехал пустой.

- Гражданин пояснил, что во время движения через сплошную линию разметки на его полосу внезапно выехал Хендэ Солярис, и чтобы избежать столкновения, он увел ГАЗель на встречную полосу, однако Солярис в последнюю секунду вернулся обратно. Эта версия проверяется, назначены экспертизы, - сказано в сообщении ведомства.

Примечательно, что водитель маршрутки за нарушение ПДД не привлекался, а вот пострадавший мужчина - очень часто. Идет проверка.