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Общество1 марта 2022 14:20

В Шпаковском округе пьяный водитель попытался сбежать от полиции

На мужчину составили протокол, ему грозит лишение прав и штраф
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ГИБДД Ставропольского края рассказали, что полицейские поймали пьяного водителя, который пытался сбежать от правоохранителей. Во время патрулирования полицейские заметили странное поведение автомобилиста на дороге. Заметив машину ДПС, он резко свернул на проселочную дорогу и "поддал газу".

Ему приказали остановиться, но он какое-то время пытался скрыться, но не смог. Водитель остановился сам. - Когда автоинспекторы подошли к автомобилю, то увидели, что мужчина по внешним признакам находится в состоянии опьянения.

Ему предложили пройти процедуру освидетельствования, на что он ответил отказом, - сказано в сообщении ведомства. На мужчину составили протокол, ему грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.