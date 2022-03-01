Глава Ставрополья проведет прямую линию в соцсетях 3 марта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал новую онлайн-встречу в социальных сетях. В микроблоге он сообщил, что в четверг, 3 марта 2022 года, будет отвечать на вопросы подписчиков.

- Площадки те же - здесь, в Инстаграм, и в моих аккаунтах в Одноклассниках и В», - написал Владимиров.

Глава Ставрополья отметил, что можно задать любой интересующий вопрос: касательно проблемной ситуации или просто «за жизнь». Также он поинтересовался у подписчиков, какие темы для обсуждения будут им интересны.

Начало трансляции в 19:00 по московскому времени.