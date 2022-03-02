1 марта в Ставропольском крае в 2 ДТП пострадали 2 человека

На автомобиле в момент ДТП была установлена летняя резина. Фото: УГИБДД по СК

По данным ГИБДД Ставропольского края, за прошедшие сутки в регионе произошло две автоаварии, в которых пострадали два человека. К счастью, погибших не оказалось. Один из пострадавших - 74-летний водитель-лихач. Как рассказали в ведомстве, одно из ДТП случилось вблизи города Светлограда.

Пожилой водитель на Датсун Он-До значительно превысил скорость и не справился с управлением - съехал с трассы в кювет. Мужчина получил травмы головы и грудной клетки, его отправили в больницу. Известно, что он не в первых раз превышает скорость.

- Установлено, что за последние полгода водитель несколько раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, а на автомобиле в момент ДТП была установлена летняя резина, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о другом ДТП 1 марта: пассажирская ГАЗель вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. В аварии пострадал водитель легковушки, в это время маршрутка не перевозила граждан. Правоохранительные органы начали проверку.