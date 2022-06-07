Рост заболеваемости коронавирусом на Ставрополье прогнозируют с конца сентября

В Ставропольском крае снизилась заболеваемость ковидом и число смертей от него. Однако осенью-зимой в регионе ожидается всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Ставрополья Владимир Колесников.

Он отметил, что уже сейчас необходимо делать прививки, поскольку сейчас «удобное время» для того, чтобы создать хороший иммунитет.

Глава регионального Минздрава напомнил, что в Ставропольском крае работает несколько круглосуточных центров вакцинации. В том числе в торговых центрах.