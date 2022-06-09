После гибели ребенка на Комсомольском пруду в Ставрополе усилят меры безопасности

В Ставрополе подвели итоги первой недели купального сезона 2022. И они не утешительные.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевой столицы, спасатели отработали 30 экстренных случаев, два из которых закончились трагедией (среди утонувших - 1 ребенок). К слову, за весь прошлый сезон погибших не было.

Непосредственно на воде помощь требовалась 8 раз. В подавляющем большинстве случаев отдыхающие находились в нетрезвом состоянии.

- После случившихся ЧП мы усиливаем работу спасательного поста Комсомольского пруда, - заявили в администрации Ставрополя. - Увеличено количество дежурящих посуточно человек, до 8 спасателей в смену будут находится на вышках в период работы пляжа. В выходные и праздничные дни, когда особенно многолюдно, к работе подключаются 3-4 волонтера, это студентов профильных факультетов местных ссузов и вузов. Каждые полчаса спасатели выходят на патрулирование акватории пруда, полиция и казаки обходят сушу. Следить за порядком помогают около 100 камер.

Но в горадминистрации призвали и самих отдыхающих, которых за сутки на Комсомольском пруду бывает до 10 тысяч, к большей ответственности, соблюдению всех установленных правил и внимательности к другим людям: тонущий человек обычно не подает сигналов о помощи, его жизнь зависит от того, насколько быстро распознают беду окружающие и вызовут спасателей.