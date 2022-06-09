Против дагестанца, избившего посетителя ТЦ за поцелуй с девушкой, завели дело

По предварительным данным, нападавший - известный боец. Фото: стоп-кадр видео

Полиция Дагестана сообщила результаты проверки громкой истории с дракой в торговом центре Махачкалы из-за поцелуя. Все случилось еще три месяца назад, в середине марта 2022 года, но видео всплыло только сейчас, поэтому к делу подключились правоохранительные органы.

- Конфликтующие стороны пришли к согласию, примирились, в полицию никто не обращался. Близкие участников драки позаботились о том, чтобы кроме них и очевидцев никто более об инциденте в последующем не узнал (по предварительным данным, драку спровоцировал известный спортсмен - прим.). Представители парней пришли к охране и руководству ТЦ, попросили для себя скопировать видео и удалить все исходники. Их заверили, что все сделано, но запись все равно всплыла, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Так что обоим участникам потасовки придется понести ответственность - их действия попадают под статью административного кодекса «Мелкое хулиганство», выразившееся в нарушении общественного порядка».

- Возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям обоих фигурантов, - добавили в полиции Дагестана.