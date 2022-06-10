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Общество10 июня 2022 15:40

Подрядчика оштрафовали на 80 млн рублей за срыв контракта по ремонту дороги на Ставрополье

Административное дело было возбуждено после проведенной прокуратурой проверки
Инна МОРОЗОВА

Прокуратура Апанасенского района Ставропольского края возбудила административное дело в отношении подрядной организации и ее директора после того, как с фирмой расторгли контракт из-за срыва сроков работ.

Работники ведомства выявили нарушения. Как было установлено, в декабре 2020 года администрация Апанасенского округа заключила муниципальный контракт с подрядчиком для ремонта дороги стоимостью свыше 409 млн рублей.

Однако организация не выполнила работы в установленные сроки, информирует пресс-служба прокуратуры Ставрополья. После этого администрация расторгла контракт с подрядчиком.

Прокуратура завела административное дело о бездействии в отношении фирмы и ее руководителя. Суд выписал штраф организации в размере более 79, 2 млн рублей; руководителю – более 3,9 млн рублей.