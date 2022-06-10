Подрядчика оштрафовали на 80 млн рублей за срыв контракта по ремонту дороги на Ставрополье

Прокуратура Апанасенского района Ставропольского края возбудила административное дело в отношении подрядной организации и ее директора после того, как с фирмой расторгли контракт из-за срыва сроков работ.

Работники ведомства выявили нарушения. Как было установлено, в декабре 2020 года администрация Апанасенского округа заключила муниципальный контракт с подрядчиком для ремонта дороги стоимостью свыше 409 млн рублей.

Однако организация не выполнила работы в установленные сроки, информирует пресс-служба прокуратуры Ставрополья. После этого администрация расторгла контракт с подрядчиком.

Прокуратура завела административное дело о бездействии в отношении фирмы и ее руководителя. Суд выписал штраф организации в размере более 79, 2 млн рублей; руководителю – более 3,9 млн рублей.