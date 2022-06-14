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Происшествия14 июня 2022 8:35

Суд арестовал двух мужчин, убивших обидчика их родственника в больнице Владикавказа

Они застрелили жертву прямо на глазах у полицейских
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Суд Владикавказа избрал меру пресечения для двух мужчин, подозреваемых в убийстве обидчика их пожилого родственника. Они решили отомстить прямо в больнице, жертву застрелили прямо на глазах у полицейских.

- Подозреваемые задержаны, по ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении Следкома Северной Осетии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте. В Республиканской клинической больнице скорой помощи города прямо на глазах у полиции застрелили 35-летнего пациента. Перед этим его несколько раз ударили ножом. 79-летний таксист подвозил клиента, того самого мужчину. По неизвестной пока причине между водителем и пассажиром начался конфликт. Ссора накалялась, и 35-летний мужчина ударил пенсионера ножом в живот.

Однако молодой мужчина через полчаса тоже оказался в больнице вместе с полицейскими, так как после задержания он повредил руку. С этого момента началась кровавая расплата семьи таксиста.