Месяц назад Халилу Мусаеву исполнилось 48 лет. Фото: кадр из фильма «Казачья сказка»

14 июня 2022 года умер Халил Мусаев - звезда одной из самых титулованных команд КВН «Махачкалинские бродяги», а также актер фильмов и комедийных шоу, таких как «Даешь молодежь!» и «Горцы от ума».

О том, что 48-летний Мусаев госпитализирован, на днях сообщил его друг, актер и режиссер Эльдар Иразиевю. Он сразу честно обозначил, что ситуация тяжелая.

- Учитывая, что полгода назад у него уже был инсульт, дела совсем плохи, - написал Иразиев в своем Телеграм-канале.

За жизнь комика несколько суток боролись врачи махачкалинской больницы, но они оказались бессильны. Ситуацию осложняли проблемы со здоровьем Мусаева, спровоцированные габаритами актера - при росте в 195 см он весил более 160 кг.

Официальная причина смерти Халила Мусаева, которую озвучили медики - инфаркт головного мозга (ишемический инсульт). Актер совсем немного не дожил до выхода нового фильма с его участием под названием «Горный тверк». Премьера комедии режиссера Амета Магомедова назначена на 30 июня. В картине также снимались Юсуп Омаров, Владимир Долинский, Андрей Кайков и Михаил Богдасаров.