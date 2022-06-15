Двое подростков разбились на мопеде в Ставрополе

ДТП произошло в среду, 15 июня, на трассе Светлоград - Благодатный - Буденновск. Около 16:00 автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 27-летний житель Ставрополья, при обгоне столкнулся с поворачивающим мопедом.

В результате аварии двое подростков - 15 летний юноша и его 13-летняя сестра - были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Мальчик находится в сознании. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь девочки.

Как было установлено, подростки катались на мопеде с позволения родителей. В момент ДТП они были в шлемах.

У 15-летнего водителя в силу возраста водительских прав не было. Водитель иномарки находился в трезвом состоянии.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.