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Общество16 июня 2022 20:30

Главврача районной больницы на Ставрополье дисквалифицировали на год

Руководителя привлекли к ответственности за срыв сроков оплаты закупки
Инна МОРОЗОВА

Ипатовская районная больница Ставропольского края в октябре прошлого года заключила договор на поставку медицинских изделий. Однако в установленный срок товар оплачен не был.

Выяснилось, что ранее главврач уже заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за такое же нарушение.

Прокурор Ипатовского района завел на должностное лицо дело о нарушении срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Главврача дисквалифицировали на один год. Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.