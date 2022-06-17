В Северной Осетии построят многопрофильный медицинский и реабилитационный центры

Фото: alania.gov.ru

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между правительством РСО – Алания и «Медскан» о стратегическом сотрудничестве в развитии услуг высокотехнологичной инновационной медицины и привлечении частных инвестиций в реализацию современных медицинских объектов.

Свои подписи под документом поставили глава республики Сергей Меняйло, председатель совета директоров ГК «Медскан» Евгений Туголуков и частный инвестор Владимир Гуриев.

Сотрудничество предполагает создание современного многопрофильного медицинского центра, а также реабилитационно-восстановительного центра с использованием природно-рекреационных ресурсов на территории республики. Кроме того, планируется оказание услуг в области ядерной медицины, направленной на снижение показателей смертности при болезнях сердечно-сосудистой системы и расширение оказания своевременной диагностической и терапевтической медицинской помощи с использованием технологий ядерной медицины в кардиологии, онкологии, урологии, неврологии и эндокринологии.

– Наше сотрудничество позволит не только оказывать жителям и гостям республики медицинскую помощь с использованием передовых инновационных технологий, но и создаст новые высокооплачиваемые рабочие места. Кроме того, оно будет также содействовать привлекательности республики с ее уникальной природой как центра услуг по реабилитации, – прокомментировал подписание документа Сергей Меняйло.

– Для «Медскана» проект в Северной Осетии является первым в Северо-Кавказском Федеральном округе. С одной стороны, это большая ответственность для нашей команды, с другой – прекрасная возможность применить накопленные знания и опыт. Мы рассматриваем свою работу как социальный проект и гуманитарную миссию, направленную на обеспечение здоровья и долголетия для всех, кто обращается за помощью в наши учреждения, – сказал председатель совета директоров ГК «Медскан» Евгений Туголуков.

– Партнерство с одной из крупнейших динамично-развивающихся клиник России «Медскан» в совокупности с богатейшими природно-рекреационными возможностями РСО-Алания, которые мы имеем на нашей сравнительно небольшой территории, позволят сформировать успешный опыт по созданию объектов здравоохранения совершенно нового типа. Со своей стороны, приложим все усилия для реализации такого интересного и важного проекта, как современный многопрофильный медицинский центр, – отметил Владимир Гуриев.