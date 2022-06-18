На Ставрополье за минувшие сутки еще 67 человек победили коронавирус

К утру 18 июня в Ставропольском крае коронавирусную инфекцию победили еще 67 местных жителей. За сутки не зарегистрирован ни один летальный исход. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» рассказал глава региона Владимир Владимиров.

За минувшие сутки заболели 36 ставропольцев. 18 человек были госпитализированы в специализированные стационары, остальные находятся под наблюдением врачей.

Также среди заболевших есть дети - 6 человек. Из них пятеро детей находятся на амбулаторном лечении, еще один ребенок был госпитализирован в больницу.

- Уменьшить опасность со стороны инфекции помогает вакцинация и соблюдение правил эпидпрофилактики, - напомнил губернатор края.

В крае продолжается прививочная кампания. Так первый компонент вакцины получили 1415 человек, вторым компонентом вакцины привились 761.