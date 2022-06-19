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Туризм19 июня 2022 16:05

Ростуризм сообщил о небывалой популярности Дагестана среди российских путешественников

Спрос на отдых в республике набирает обороты с начала сезона отпусков
Алина МАКСИМОВА

Отдых в Дагестане выбирает все больше российских путешественников. Спрос на это направление растет с начала летнего сезона. Об этом на ПМЭФ-2022 сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

- В этом году невероятный спрос на Дагестан. Зимой был очень популярен Мурманск с северным сиянием, горными лыжами, незамерзающим морем и арктической гастрономией, - сообщила Лысенкова.

Среди популярных направлений среди россиян она также отметила Бурятию. Представитель ведомства заявила, что сейчас «происходит ренессанс российского туризма».