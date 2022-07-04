Квитанции ЖКХ с новыми тарифами на 2022 год ставропольцы получат в августе

В Ставропольском крае с 1 июля 2022 года изменились тарифы ЖКХ. О повышении тарифов говорили еще в 2020 году, однако из-за пандемии их оставили на уровне 2019 года. В 2022 году объем взносов все же изменился.

Платить по новым тарифам ставропольцы начнут с августа, так как придет квитанция за июль. Важно: если вы заметили, что расценки увеличились внепланово или необоснованно, жалуйтесь!

Ранее "КП-Северный Кавказ" в своем большом материале писала, что тарифы на тепловую энергию вырастут от 0 до 7,95%. Цена 1 Гкал с учетом НДС составит от 1081,87 до 3526,03 рублей. Что касается газа, то для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, тариф вырастет на 3,75%, а для владельцев квартир с электроплитами и сельских жителей - на 3,95%. Для первой категории 1 кВт.ч обойдется в 5,25 рубля, для второй и третьей - в 3,68 рубля.

Тариф на воду по краю во втором полугодии 2022 года составляет от 21,07 до 64,16 руб./куб. м. (прирост - от 0 до 12,89%). Стоимость кубометра технической воды - от 2,27 до 63 рублей.

Однако некоторые взносы остались без изменения.