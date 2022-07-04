Полиция Ставрополья поймала на дорогах 172 пьяных водителя за неделю

В Ставропольском крае за прошедшею неделю распознали и остановили 172 водителя, которые сели за руль в нетрезвом виде. Они получили штраф 30 тысяч рублей и рискуют потерять права.

12 из пойманных нарушителей не побоялись пьяными проехаться по региону во второй раз. Они уже рискуют стать фигурантами уголовных дел, а также все равно должны заплатить штраф.

- Так, в Ипатовском округе водитель с признаками алкогольного опьянения едва не съехал в поле. Его автомобиль автоинспекторы заметили движущимся по обочине пустой дороги. Сотрудники прекратили дальнейшее движение транспорта и предложили 55-летнему мужчине, жителю Апанасенковского округа, пройти процедуру освидетельствования. Гражданин от освидетельствования отказался и заснул в патрульном автомобиле, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.