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Экономика4 июля 2022 12:21

Доходы Ставрополья за первую половину 2022 года выросли до 88,1 млрд рублей

При этом появились новые статьи трат
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Казна Ставропольского края за первую половину 2022 года пополнилась на 88,1 миллиард рублей. Это более 60% к годовому плану региона. Новые доходы появились благодаря налогам - на прибыль организаций и несколько других.

При этом возросли расходы, появились новые статьи трат. Например, увеличили траты на отлов бездомных собак в Кисловодске, также решили поднять среднюю заработную плату сотрудникам бюджетных организаций на 10%.

Всего расходы составили 71,5 миллиардов рублей, что на 8 миллиардов больше показателей предыдущего года. Об этом рассказала в правительстве региона сообщила глава минфина края Лариса Калинченко.