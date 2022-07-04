Доходы Ставрополья за первую половину 2022 года выросли до 88,1 млрд рублей

Казна Ставропольского края за первую половину 2022 года пополнилась на 88,1 миллиард рублей. Это более 60% к годовому плану региона. Новые доходы появились благодаря налогам - на прибыль организаций и несколько других.

При этом возросли расходы, появились новые статьи трат. Например, увеличили траты на отлов бездомных собак в Кисловодске, также решили поднять среднюю заработную плату сотрудникам бюджетных организаций на 10%.

Всего расходы составили 71,5 миллиардов рублей, что на 8 миллиардов больше показателей предыдущего года. Об этом рассказала в правительстве региона сообщила глава минфина края Лариса Калинченко.