Сезон остановки котельных стартовал в середине мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе под очередной этап отключения горячей воды, который продлится с 5 по 19 июля 2022 года, попадут сразу почти 200 домов на 12 улицах в юго-западном районе краевой столицы. «КП-Северный Кавказ» публикует подробный график остановки котельных в указанный период времени, а также рассказывает, чья очередь терпеть двухнедельные неудобства наступит после этого.

5 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

50 лет ВЛКСМ: 1, 2/1, 2/5, 2/6, 2/7, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8А/1, 8Б, 9, 10, 13А, 14, 15/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25/7;

Ворошилова: 1, 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 4/3, 5А, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7А, 8, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3;

Герцена: 102, 145;

Доваторцев: 33, 33А, 33Б, 33В, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 39, 39/1, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/7, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/4, 44А, 44Е, 45, 45А, 46, 46/2, 46/3, 50/1, 50/2;

Космонавтов: 2, 2А, 4А, 4Б, 4В, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 24/1;

Крупской: 29, 29/1, 29/2, 29/3;

Матросова: 65/1, 65А;

Партизанская: 1В, 2;

Пирогова: 5/1, 5/3, 8;

Тухачевского: 3/1, 3/2, 3/9, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 7/1, 7/2, 7/4, 9, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 11А, 15, 15/1, 17, 17/4, 17Б, 18, 18/1, 18/2;

Фестивальный: 1/1, 1/2, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Шпаковская: 70/1, 70/2, 72, 72А, 74/1, 74/2, 74/3, 74/6, 76/1, 76/9, 76А/1, 76А/2, 76А/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 84, 84/2 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 90/1, 92/1, 92/2, 92/3, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 98, 100, 115, 115А1, 115А2.

Очередной этап отключений начнется 6 июля. Он затронет гораздо меньше домов.