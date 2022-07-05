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Общество5 июля 2022 13:36

На двух улицах в Ставрополе 6 июля на две недели отключат горячую воду

Включат ее 20 июля
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Сезон остановки котельных стартовал в середине мая

Сезон остановки котельных стартовал в середине мая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 июля 2022 года в Ставрополе начнется очередной этап остановки котельных. Продлится он до 20 июля. В этот промежуток времени горячей воды не будет по двум адресам:

- 2-й Юго-Западный: 9;

- Старомарьевское шоссе: 3.

Следующий этап отключений стартует 12 числа. Он затронет около ста домов на 14 улицах краевой столицы. Подробный график остановки котельных ранее публиковал сайт «КП-Северный Кавказ». Ознакомиться с ним можно по данной ссылке.