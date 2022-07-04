Двух полицейских на Ставрополье будут судить за превышение должностных полномочий

По версии следствия, в ноябре 2017 года сотрудники кочубеевского отдела полиции приняли заявление местного жителя о краже 12 овец. Однако стражи порядка решили не расследовать дело.

Они заставили свидетелей подписать документы о том, что кражи не было. Причем к одному из них сотрудники полиции применили насилие.

После этого правоохранители завели на потерпевшего уголовное дело за «заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба Кочубеевского районного суда Ставрополья. На основании свидетельских показаний ему отказали в возбуждении уголовного дела о краже овец.

После проверки прокуратуры дело все-таки завели, а сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Им грозит до 10 лет тюрьмы.