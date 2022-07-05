Уровень суточной заболеваемости COVID-19 на Ставрополье упал до 15 человек

К утру 5 июля в Ставропольском крае врачи подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших один ребенок. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 199,4 тысячи ставропольцев.

Региональные больницы приняли 11 пациентов с серьезными симптомами коронавируса. Сейчас в крае развернуто 180 ковид-коек, 16% из них остаются свободны. Многие инфицированные находятся на амбулаторном лечении.

Полностью выздоровели 7 ставропольцев, с начала пандемии - более 190 тысяч человек. К сожалению, врачи зафиксировали один смертельный случай от COVID-19. Всего скончались 7085 человек.

Напомним, в Ставропольском крае отменили все ковид-ограничения, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.