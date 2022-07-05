Под Ставрополем водитель-лихач уничтожил машину, врезавшись в дерево

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Ночью 5 июля около Ставрополе на дороге "Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская" произошло ДТП. Молодой водитель Шкода RAPID не выдержал допустимой скорости, потерял управление и вылетел с трассы прямо в дерево.

- 27-летний водитель, житель Ставрополя отделался переломом руки, а вот его автомобиль получил значительные технические повреждения и восстановлению, очевидно, не подлежит, - рассказали в ГИБДД региона.

Когда полиция начала проверку, выяснилось, что мужчину 15 раз за последние несколько лет привлекали к ответственности за превышение скорости. При этом большую часть штрафов он не оплатил. В момент аварии он был трезв, правоохранители продолжают проверку.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае произошло 6 ДТП, в которых травмы получили 6 человек.