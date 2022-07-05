Двух жителей Ставрополя осудят за драку и стрельбу возле бара

В пресс-службе МВД Ставропольского края сообщили, что двое мужчин пойдут под суд за драку и стрельбу во время конфликта у одного из баров краевого центра. Они проходят по статьям за хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Одному подозреваемому 38 лет, другому - 43 года. Они ввязались в конфликт с прохожими, которым не посчастливилось оказаться возле питейного заведения вечером. Началась драка, один из подозреваемых достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.

Потерпевший обратился в медикам и в полицию, дав описание дебоширов. Мужчин быстро нашли, начали расследование. Сейчас материалы дела уже передали в суд для вынесения приговора.