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Происшествия5 июля 2022 8:26

В Ставрополе 830 абонентов на улице Космонавтов остались без электричества

Причиной стала поломка в сетях
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В МЧС Ставропольского края сообщили, что 830 абонентов краевого центра, которые живут на улице Космонавтов, остались без света. Неожиданно электричество пропало в многоквартирных домах. Местные жители пожаловались в компетентные ведомства.

Выяснилось, что причиной отключения стала авария на высоковольтной линии. Сейчас коммунальщики устраняют проблему, но к которому часу можно ждать возобновление подачи электроэнергии - неизвестно. Работы могут занять несколько часов.

Перебои случились из-за неисправного фидера. Ранее в Ставрополе уже происходили подобные аварии ровно по тем же причинам. Тогда более 4 тысяч абонентов остались без света.