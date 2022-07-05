В Ставрополе 830 абонентов на улице Космонавтов остались без электричества

В МЧС Ставропольского края сообщили, что 830 абонентов краевого центра, которые живут на улице Космонавтов, остались без света. Неожиданно электричество пропало в многоквартирных домах. Местные жители пожаловались в компетентные ведомства.

Выяснилось, что причиной отключения стала авария на высоковольтной линии. Сейчас коммунальщики устраняют проблему, но к которому часу можно ждать возобновление подачи электроэнергии - неизвестно. Работы могут занять несколько часов.

Перебои случились из-за неисправного фидера. Ранее в Ставрополе уже происходили подобные аварии ровно по тем же причинам. Тогда более 4 тысяч абонентов остались без света.