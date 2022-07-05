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Происшествия5 июля 2022 11:05

На Ставрополье будут судить коллектив салона красоты за завышенный прайс

Они проворачивали мошеннические схемы при оказании услуг и продажи дорогих товаров
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В пресс-службе МВД Ставропольского края рассказали, что семеро работников косметического салона, которые подозреваются в мошенничестве. Они продавали необоснованно дорогие товары и оказывали странные услуги в кредит.

На вывески организации было сказано, что здесь продаются товары премиум-класса и оказывают якобы оздоровительные услуги.

- Они учредили организацию, арендовали помещение и под предлогом оказания косметологических услуг убеждали купить продукцию по завышенной цене. Получив согласие, фигуранты оформляли на клиентов в счет оплаты услуг кредиты на общих условиях под видом беспроцентных, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге коллектив "наварил" больше 3 миллионов рублей с 68 человек. Теперь подозреваемые проходят по статьям "мошенничество" и "организация преступного сообщества".